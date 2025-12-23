Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVO COMANDO

Alexandre de Moraes assume presidência do STF em janeiro

Ministro ficará no comando a partir do dia 12 do próximo mês

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

23/12/2025 - 10:38 h | Atualizada em 23/12/2025 - 11:31
Imagem ilustrativa da imagem Alexandre de Moraes assume presidência do STF em janeiro
-

O ministro Alexandre de Moraes, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), assumirá o comando da Corte, de forma interina, a partir de 12 de janeiro, durante as férias do presidente Edson Fachin. O Judiciário está em esquema de recesso desde sábado, 20 e segue até o regime até o fim do próximo mês.

Durante o período, ficam suspensos o expediente regular e os prazos processuais, no entanto, a Casa seguirá funcionamento em regime de plantão para a análise de casos considerados urgentes.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além de Fachin e Moraes, também atuarão no plantão do Supremo os ministros André Mendonça, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Flávio Dino. O grupo ficará responsável pela apreciação de pedidos emergenciais de processos novos e daqueles que já estão em tramitação.

Leia Também:

Augusto Heleno passará para o regime domiciliar após decisão de Moraes
Moraes autoriza cirurgia de Bolsonaro, mas nega prisão domiciliar
Bolsonaro tem nova derrota após decisão de Alexandre de Moraes

Moraes já foi presidente em outra situação

Em novembro, Alexandre de Moraes também assumiu o cargo de presidente interino, quando Edson Fachin se ausentou para cumprir agenda institucional em Belém, durante evento que antecedeu a COP30.

Fachin e Moraes assumiram oficialmente as funções de presidente e vice-presidente da Corte no fim de setembro, para um mandato de dois anos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alexandre de Moraes edson fachin mandato de ministros Plantão Judiciário recesso do Judiciário supremo tribunal federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

x