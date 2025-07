Aliado de Bolsonaro sobe o tom e chama Moraes de monstro

Alexandre de Moraes, ministro do STF - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Tratado como algoz do bolsonarismo, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi alvo de duras críticas de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), nesta segunda-feira, 21. Em coletiva de imprensa na frente do Congresso Nacional, o senador Magno Malta (PL-ES) comparou o magistrado a um "monstro".

Magno culpou o Senado pelo suposto "ativismo judicial" do ministro do STF, relator do processo que tem Jair Bolsonaro como réu por crimes como tentativa de golpe de Estado. O parlamentar ainda acusou Moraes de cometer "estelionato".

“Esse é o momento de se redimir diante da omissão, do medo e da covardia do Senado da República. Desde o meu primeiro mandato, eu já denunciava aquilo que eu chamava de ativismo judicial [...] Se hoje existe um monstro chamado Alexandre de Moraes, a culpa é do Senado”, disparou o senador.

Medidas cautelares

Alexandre de Moraes determinou, na última sexta-feira, 18, uma série de medidas cautelas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu por tentativa de golpe de Estado e apontado como pivô do chamado 'tarifaço' de Donald Trump, que impôs uma taxa de 50% aos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos.

Além da tornozeleira eletrônica, Bolsonaro não poderá conceder entrevistas, fazer publicações em redes sociais, deixar Brasília sem autorização judicial, ou circular fora do horário determinado por Moraes, entre 7h e 19h.