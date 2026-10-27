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INVESTIGAÇÃO

Aliado de Flávio Bolsonaro é investigado pelo MP após fala sobre minoria

Deputado do PL foi acusado de injúria e discriminação

Franciely Gomes
Por
Flávio Bolsonaro e apoiadores durante campanha eleitoral
Flávio Bolsonaro e apoiadores durante campanha eleitoral - Foto: Reprodução | Instagram
Eleições 2026

Lucas Pavanato está sendo investigado pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP). Deputado do PL, o aliado de Flávio Bolsonaro foi acusado de injúria e discriminação, após criticar as minorias brasileiras durante uma entrevista.

Na gravação, o parlamentar alega que a extrema-direita usará sua influência para colocar todos os políticos e eleitores de esquerda em seu devido lugar. Atual vereador de São Paulo, ele reforça que o desespero da oposição o deixa muito feliz.

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“Saber que vocês estão insatisfeitos com a votação da Eduarda, saber que vocês estão preocupados com a minha votação, é exatamente o que eu espero. Porque realmente nós somos uma ameaça para vocês”, disparou Pavanato em entrevista à Jovem Pan.

“Realmente nós temos uma bancada agora forte pra enfrentar a ideologia hegemônica de vocês. Vocês são a minoria, e como minoria a gente vai colocar vocês no devido lugar”, completou.

Defesa de Pavanato

Ciente das acusações, a defesa de Lucas Pavanato se manifestou e alegou que as acusações são infundadas. A assessoria reforçou que o promotor responsável pelo caso, Ricardo Manuel Castro, é considerado suspeito, devido ao seu viés ideológico de esquerda.

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“Informamos que nossa equipe jurídica já apresentou representação contra o promotor junto ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por suposto uso do cargo para perseguição política e vazamento de documentos à imprensa”, afirmaram ao Metrópoles.

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Tags

Flávio Bolsonaro Lucas Pavanato Política

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