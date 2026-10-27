FRONTEIRA
Argentina nega entrada de Flávio Bolsonaro após suspeita de fuga
Controle migratório argentino afirmou não haver registro do senador no país
O controle migratório da Argentina informou nesta terça-feira, 27, que “não há registro de entrada do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no país".
A manifestação ocorre após o site argentino Infobae noticiar que o parlamentar teria cruzado a fronteira e embarcaria em um avião particular com destino aos Estados Unidos.
Um porta-voz do presidente argentino, Javier Milei, também negou à agência de notícias Bloomberg que Flávio tenha entrado no país.
No Brasil, a Polícia Federal (PF) investiga se o senador deixou o território nacional em direção à Argentina.
O que diz a reportagem argentina?
O Infobae publicou que Flávio teria entrado na Argentina usando a carteira de identidade.
De acordo com o site, ele viajaria de Puerto Iguazú para os Estados Unidos em um avião particular modelo Gulfstream G400, de matrícula LV-JQW, pertencente à empresa Baires Fly S.A.
Dados do serviço de monitoramento aéreo FlightRadar24 mostram que a aeronave voou de Buenos Aires para Puerto Iguazú e chegou à cidade às 23h45, no horário de Brasília.
Até o momento mencionado nos registros consultados, o avião não havia decolado novamente.
A plataforma, porém, permite que operadores de voos privados solicitem que as aeronaves não apareçam no sistema de rastreamento.
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Entrega de passaportes
Logo após Flávio perder a eleição presidencial, no domingo, 25, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que ele entregasse os passaportes.
A decisão foi tomada no âmbito de uma investigação em que o senador e o advogado Willer Tomaz são suspeitos de envolvimento em um suposto esquema de lavagem de dinheiro.