Argentina nega entrada de Flávio Bolsonaro após suspeita de fuga

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O controle migratório da Argentina informou nesta terça-feira, 27, que “não há registro de entrada do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no país".

A manifestação ocorre após o site argentino Infobae noticiar que o parlamentar teria cruzado a fronteira e embarcaria em um avião particular com destino aos Estados Unidos.

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Um porta-voz do presidente argentino, Javier Milei, também negou à agência de notícias Bloomberg que Flávio tenha entrado no país.

No Brasil, a Polícia Federal (PF) investiga se o senador deixou o território nacional em direção à Argentina.

O que diz a reportagem argentina?

O Infobae publicou que Flávio teria entrado na Argentina usando a carteira de identidade.

De acordo com o site, ele viajaria de Puerto Iguazú para os Estados Unidos em um avião particular modelo Gulfstream G400, de matrícula LV-JQW, pertencente à empresa Baires Fly S.A.

Dados do serviço de monitoramento aéreo FlightRadar24 mostram que a aeronave voou de Buenos Aires para Puerto Iguazú e chegou à cidade às 23h45, no horário de Brasília.

Até o momento mencionado nos registros consultados, o avião não havia decolado novamente.

A plataforma, porém, permite que operadores de voos privados solicitem que as aeronaves não apareçam no sistema de rastreamento.

Entrega de passaportes

Logo após Flávio perder a eleição presidencial, no domingo, 25, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que ele entregasse os passaportes.

A decisão foi tomada no âmbito de uma investigação em que o senador e o advogado Willer Tomaz são suspeitos de envolvimento em um suposto esquema de lavagem de dinheiro.