Após queda do Brasil na Copa, web resgata fala de Lula sobre Ancelotti

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Após a derrota do Brasil por 2 a 1 para a Noruega, que eliminou a equipe nas oitavas de final da Copa do Mundo neste domingo, 5, internautas resgataram nas redes sociais um vídeo de 2023 em que o presidente Lula (PT) questionava a escolha de Carlo Ancelotti para o comando da Seleção Brasileira.

Na gravação, Lula comentava as negociações da CBF com o treinador. "Eu gosto do Ancelotti, mas é o seguinte: ele nunca foi técnico da Itália. Eu acho que, se ele fosse resolver o problema do Brasil, por que ele não resolve o problema da Itália, que não foi nem disputar a última Copa do Mundo?", disse o presidente na época.

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Ancelotti assumiu a seleção em maio de 2025. A eliminação para a Noruega trouxe de volta as cobranças sobre o trabalho do técnico italiano, e torcedores usaram as redes sociais para criticar as substituições feitas durante o jogo e a definição de Bruno Guimarães como batedor de pênalti da equipe — o atleta do Newcaste (ING) desperdiçou a cobrança.

Entrevista do Presidente Lula em 2023, quando foi perguntado sobre a escolha do Ancelotti para ser treinador da seleção brasileira: pic.twitter.com/u7lUa9145N — ERASMU! (@ErasmoPereira_) July 6, 2026

Sem Neymar, Marquinhos e comissão: Ancelotti prepara reformulação no Brasil

Com a permanência de Carlo Ancelotti assegurada até a Copa do Mundo de 2030, a Seleção Brasileira iniciará um novo ciclo marcado por mudanças significativas na comissão técnica e pela renovação gradual do elenco.

Entre as alterações já previstas está a saída de Davide Ancelotti, filho do treinador italiano, que assumirá o comando do Lille, da França. Com isso, ele deixará novamente a função de auxiliar técnico da Seleção.

Outro integrante que pode encerrar sua passagem é o preparador de goleiros Taffarel. Internamente, avaliações críticas em relação ao processo de convocação dos arqueiros ao longo do ciclo, especialmente pela ausência de renovação na posição, devem retirar o ex-goleiro.