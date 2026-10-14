Auxílio-alimentação do MP-BA sobe R$ 300 e supera salário mínimo

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O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) elevou de R$ 2.200 para R$ 2.500 o auxílio-alimentação pago aos servidores, a partir da folha de pagamento de outubro.

Com o reajuste, o benefício passa a ter o mesmo valor pago pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

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A medida foi oficializada pelo procurador-geral de Justiça, Pedro Maia, em publicação no Diário Oficial do órgão na terça-feira, 13.

O procurador-geral de Justiça, Pedro Maia - Foto: Clara Pessoa/ AG. A TARDE

O aumento é de R$ 300, equivalente a 13,6%. O auxílio-alimentação de R$ 2.500 supera em R$ 879 o salário mínimo nacional, atualmente fixado em R$ 1.621.

Ou seja, o benefício é cerca de 54,2% maior que o piso salarial do país.

Reajuste ocorre após negociação com sindicato

A atualização foi confirmada pela administração do MP-BA após a reabertura da mesa formal de negociações, intermediada pelo Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado da Bahia (SINDSEMP-BA).

O novo valor equipara o auxílio-alimentação do Ministério Público ao praticado pelo Tribunal de Justiça da Bahia desde o início do ano.

Pagamento retroativo segue em discussão

Em nota, a diretora-presidente do SINDSEMP-BA, Erica Oliveira, comemorou a decisão e afirmou que as negociações continuarão para buscar uma solução para o pagamento retroativo da diferença do benefício.

“Ficamos muito felizes com a confirmação da equiparação do auxílio-alimentação para outubro, que representa um importante avanço. Seguiremos na mesa de negociação para tratar do retroativo”, afirmou Erica Oliveira.