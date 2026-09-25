Bahia e Vitória terão reunião com Lula para debater fim das bets

O presidente Lula (PT) deve se reunir com dirigentes de clubes de futebol após as eleições para discutir medidas destinadas a reduzir o impacto financeiro de uma eventual proibição das apostas on-line no Brasil.

O governo prepara uma Medida Provisória (MP) sobre o setor de bets, com previsão de anúncio nesta sexta-feira, 25, em São Paulo. Paralelamente, integrantes do governo e representantes do futebol discutem alternativas para reduzir os efeitos da perda de contratos de patrocínio com empresas de apostas.

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Linha de crédito para clubes

Uma das propostas em discussão, segundo o colunista Túlio Amâncio, do SBT News, é a criação de uma linha de crédito com juros mais baixos para os clubes. Também está sendo avaliada a possibilidade de renegociação ou extensão dos prazos para o pagamento de dívidas das equipes com a União e bancos públicos.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) pode participar da iniciativa. O formato do programa, porém, ainda não foi definido, assim como os critérios para acesso aos recursos e os valores envolvidos.

As conversas contam com a participação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e de dirigentes de clubes. A expectativa é de que a discussão avance após o período eleitoral.

Patrocínios movimentaram R$ 1,03 bilhão

Os clubes argumentam que uma mudança nas regras das apostas teria impacto sobre suas receitas. Em 2025, as empresas do setor destinaram cerca de R$ 1,03 bilhão em patrocínios aos clubes que disputaram a Série A do Campeonato Brasileiro, segundo levantamento da consultoria Convocados.

O valor representou crescimento de aproximadamente 66% em relação aos R$ 618 milhões registrados em 2024. Apesar do montante, os patrocínios das bets corresponderam a 7,2% da receita total dos clubes da Série A em 2025, que somou R$ 14,3 bilhões.

Clubes discutem impacto dos contratos

A possível mudança no mercado de apostas provocou reação entre clubes e entidades do futebol. Na semana passada, equipes e federações divulgaram um manifesto em defesa da manutenção do mercado regulado e alertaram para os efeitos econômicos de uma eventual proibição.

Clubes das Séries A e B já negociam com o governo uma alternativa de financiamento para enfrentar dificuldades financeiras. Segundo informações divulgadas sobre as conversas, a principal proposta envolve uma linha de crédito do BNDES para pagamento de dívidas e investimentos na estrutura das equipes.

Programa ainda está em discussão

Ainda não há definição sobre o valor total dos recursos, os critérios para participação dos clubes ou o formato final da iniciativa.

A proposta de apoio financeiro é discutida paralelamente às medidas que o governo pretende adotar em relação às apostas on-line. O eventual programa de crédito dependerá das decisões que forem formalizadas pelo governo e das negociações com clubes, CBF e instituições financeiras.