As 3 políticas públicas que colocam a Bahia na vanguarda do antirracismo

Conheça as iniciativas da Bahia para igualdade racial - Foto: Erlon Souza | GOVBA

Das 27 unidades da federação, a Bahia é um dos setes estados que possui uma secretaria exclusiva para tratar sobre a Igualdade Racial (Sepromi). Sob batuta, governador Jerônimo Rodrigues (PT), o estado tornou-se pioneiro em políticas públicas voltadas para a população negra.

A pasta foi criada em 2006, durante o primeiro mandato do então governador Jaques Wagner (PT). A iniciativa teve o objetivo de concentrar políticas públicas para o combate ao racismo e igualdade racial em um só órgão, e não em subpastas, como acontece com os demais estados.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

| Foto: GOVBA

Orçamento da Sepromi

Para desenvolver políticas públicas para o setor, a Sepromi detém de um orçamento de R$ 40,96 milhões, de acordo com os dados dispostos no Portal da Transparência do governo da Bahia.

Do total, a pasta já utilizou R$ 23,21 mi para iniciativas públicas. O Portal A TARDE separou três políticas desenvolvidas pela gestão estadual para o combate ao racismo e igualdade racial:

3 políticas do governo que colocam a Bahia na vanguarda

Estatuto de combate à intolerância religiosa: Iniciativa pioneira do governo da Bahia e única no Brasil, a medida tem o intuito de garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades e defesa de direitos individuais, coletivos e o combate ao racismo .

Ato Inter-religioso pelo Dia Nacional de Combate a Intolerância Religiosa | Foto: Erlon Souza | GOVBA