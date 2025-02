“A Bahia que teremos daqui a dois anos terá muito mais oportunidades”, diz Lula

Presidente concedeu entrevista exclusiva ao Grupo A TARDE - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou o espaço da entrevista exclusiva ao Grupo A TARDE, que ocorreu nesta sexta-feira, 7, para mandar uma mensagem ao povo baiano. O petista reforçou que a Bahia colherá bons resultados com o seu mandato.

“Se preparem para uma das melhores colheitas de resultados que vocês já presenciaram. Passamos dois anos reconstruindo a máquina do Estado, fazendo ela voltar a funcionar. Recomeçamos do zero, muitos programas que tinham funcionado bem até serem destruídos por governantes que não se importavam com a população. Voltamos a investir no desenvolvimento e nas pessoas, e os resultados serão colhidos agora”, ressaltou o presidente.

Conforme detalhou o presidente, os trabalhos que têm sido desenvolvidos no estado terão resultados bem eficientes de médio a curto prazo.

Não tenham dúvida, portanto, que a Bahia que teremos daqui a dois anos terá muito mais oportunidades para os jovens que estão se formando nas escolas técnicas. Terá mais competitividade para a agricultura, que poderá escoar melhor a produção. Será uma Bahia mais verde, exportando mais energia limpa, e mais tecnológica” Lula - Presidente do Brasil

“Uma Bahia com a qual todas as baianas e todos os baianos sonham e merecem”, prometeu Lula.

Lula em visita ao estado

O presidente chega à Bahia nesta sexta, 7, em uma rápida agenda pela manhã e início da tarde. O petista desembarca às 10h na cidade de Guanambi, localizada a cerca de 600 km de Salvador, e de lá seguirá para o município de Paramirim.

Em Paramirim, ele fará uma visita à Estação de Tratamento de Água e por volta das 12h participará de uma cerimônia de anúncios relacionados à segurança hídrica da Bahia, que incluirá o programa Água Para Todos – medidas preventivas e corretivas contra a seca – lançado originalmente na sua primeira gestão.