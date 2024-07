Aposentados entram na lista de desconto na compra de carro elétrico

Novidade foi anunciada nesta quinta-feira, 11, no COI - Foto: Cássio Santana | AG. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou nesta quinta-feira, 11, que os servidores aposentados também terão descontos para adquirir os carros elétricos ou híbridos da montadora chinesa BYD. A novidade surge após a oficialização da parceria entre o governo da Bahia e a empresa asiática.

“É um estímulo para que o servidor público possa ter carro elétrico para que a indústria instalada no governo da Bahia produza carro e a gente possa ver o baiano utilizar. [...]”, iniciou o petista, em coletiva de imprensa, no Centro de Operações e Inteligência (COI) da Segurança Pública (SSP).

“Todos são considerados como servidores públicos, a diferença é que um está na ativa e o outro já contribuiu com o serviço. Nada mais justo do que a pessoa que trabalhou e juntou o seu dinheiro possa ter acesso ao carro elétrico, mais econômico, pois não mexe com o meio ambiente e você pode carregar dentro de casa”, acrescentou.

O acordo firmado entre a gestão estadual junto com a montadora chinesa garantirá aos servidores de 8% a 15% de desconto no ato da compra do veículo, a depender do modelo escolhido.

“A gente estimula o servidor para que possa ter um carro com o padrão de carro elétrico. [...]. O Banco do Brasil também apresenta uma linha de financiamento para que o servidor público possa ter a garantia de que terá recurso para compra e aquisição de um carro elétrico”, disse o governador.

Apesar da declaração do Executivo, o financiamento do veículo pela instituição financeira vale apenas para servidores concursados, conforme informou o CEO da BYD no Brasil, Alexandre Baldy, à imprensa.

O chefe do Executivo ainda ressalta que o desembarque da BYD no estado, com fábrica no município de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS), funciona como um polo gerador de emprego e renda.

“A BYD e o Banco do Brasil têm os seus objetivos na remuneração do capital e no bem-estar dos seus clientes, para mim é o olho grande é o olho do estado, no sentido de ver a possibilidade de empregos. Então, a BYD aponta um potencial de cinco a 10 mil empregos diretos e indiretos. É isso que interessa ao governo do Estado”, afirmou o gestor estadual.

O governador ainda também anunciou que em “meados de agosto”, o estado deve receber os carregadores dos veículos. Um dos pontos de instalação será no Centro Administrativo da Bahia (CAB), reduto dos servidores estaduais.