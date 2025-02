Bruno volta a criticar governo por não ter aporte no transporte público

Prefeito em coletiva de imprensa de anúncio do novo secretário de Mobilidade - Foto: Cássio Moreira / Ag A TARDE

A falta de apoio do governo federal ao sistema de transporte público de Salvador voltou a ser motivo de críticas do prefeito Bruno Reis nesta quarta-feira, 5. Durante anúncio do novo secretário de Mobilidade, o gestor voltou a pontuar as dificuldades do setor sem o subsídio federal.



“Todos eles estão em deficit [sistemas de transporte das cidades], e as prefeituras, que não têm condições de fazer, são obrigadas a pagar o subsídio. Vocês viram a nossa luta pela primeira vez no Brasil em 2022. Nós conseguimos um aporte de apenas R$ 36 milhões, mas era alguma coisa. E de lá para cá, em nenhum momento, o governo federal cogitou a possibilidade de manter ou de destacar a atenção para esse assunto", afirmou o prefeito.

“E toda vez, nós prefeitos, quando chegamos no início do ano, temos o duro dilema de ter que enfrentar o reajuste. Um contrato que está posto sobre nossa mesa, onde tem critérios e regras claras para o seu reajuste, que nós somos obrigados a seguir. Uns que iniciaram a campanha que iria implantar tarifa zero, no primeiro mês do mandato tiveram que reajustar", pontuou o prefeito.