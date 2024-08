Câmara reabre trabalho legislativo e define data para votar projetos

Sessão foi aberta pelo presidente da Casa, Carlos Muniz (PSDB) - Foto: Antônio Queirós | CMS

A Câmara Municipal de Salvador (CMS) reabriu os trabalhos legislativos nesta segunda-feira, 5, após o recesso semestral. Nesta sessão, as discussões dos parlamentares se voltaram às medalhas de ouro conquistadas pelas atletas brasileiras Rebeca Andrade, na ginástica artística, e Beatriz Souza, no judô, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

A sessão foi aberta pelo presidente da Casa, Carlos Muniz (PSDB), nesta tarde, e continuada pelo 1º secretário da Mesa Diretora, Isnard Araújo (PL). Na ocasião, houve a apresentação de um balanço das ações da Ouvidoria da Câmara, feito pelo vereador Augusto Vasconcelos (PCdoB), que preside o órgão.

Após a sessão, os vereadores realizaram a primeira reunião do Colégio de Líderes, quando ficou acertado que os projetos que estão em pauta na Casa serão votados na próxima segunda-feira, 12.

Entre os acordos feitos pelos representantes da bancada de líderes estão a análise dos projetos de lei que serão analisados quando houver consenso entre todos os líderes da Casa.

Com relação aos projetos do Executivo, quatro ao todo, dependendo dos acordos, estes poderão ser apreciados, ou não. A quantidade não foi definida, uma vez que essas matérias chegaram à Casa hoje.

Tribuna Popular

Em razão do período eleitoral, a partir do dia 16 deste mês, a Câmara realizará sessões ordinárias, prioritariamente, às segundas-feiras, com duas tribunas, reduzindo o tempo de 10 para 5 minutos.