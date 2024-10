Carballal comemora penhora em conta bancária de membro do MBL

A decisão foi publicada no último dia 15 de setembro, após o Poder Judiciário entender que o montante anteriormente penhorado pelo réu possui "natureza salarial" - Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

Condenado a indenizar o vereador de Salvador, Henrique Carballal (PDT), por danos materiais e morais, o membro do Movimento Brasil Livre (MBL), Siqueira Costa Júnior, teve parte do valor de sua conta bancária bloqueado pela Justiça. A decisão foi publicada no último dia 15 de setembro, após o Poder Judiciário entender que o montante anteriormente penhorado pelo réu possui natureza salarial.

“Considerando-se que o executado apresentou documentos que demonstram que parte do valor penhorado possui natureza salarial, e verificando-se sua renda mensal, determino a desconstituição da penhora no montante que corresponde a este valor”, afirmou a juíza Carolina Almeida Cunha Guedes, na decisão.

“Nada obstante, mantenho a penhora sobre o valor excedente encontrado na conta do executado”, completou a magistrada.

Autor do processo, Carballal comemorou a decisão da Justiça contra o membro do MBL. “Nós vencemos. É uma ação que serve para que entendam que quem mente, difunde fake news, sofre punições. O Brasil possui instituições democráticas, consolidadas, que funcionam e atuam para impedir que novos crimes como este venham a ocorrer”, declarou.

Relembre o caso

Siqueira Costa Júnior foi condenado em novembro de 2022, pela prática de difamação, após produzir e veicular, nas redes sociais, vídeos com montagens ofensivas contra Carballal, gravados, editados e publicados sem autorização do vereador.

Na sentença, à época proferida pela juíza Jaciara Borges Ramos, consta que o conteúdo não tinha o intuito de informar, mas, sim, de “macular a honra e imagem pública” de Carballal.