Chegada do PCC em Salvador: Jerônimo garante enfrentamento

Governador da Bahia, Jeronimo Rodrigues - Foto: WUIGA RUBINI | GOVBA

O Primeiro Comando da Capital (PCC), facção criminosa originada em São Paulo e com braços em todo o país assumiu o domínio do tráfico de drogas em bairros de Salvador nesta semana após assumir as operações da agora extinta facção Tropa do A. Nesta quarta-feira, 30, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, foi questionado sobre a movimentação dos criminosos e apontou que "não abre mão do enfrentamento ao crime organizado.

"Vamos continuar firmes nos investimentos. Novos concursos, entrega de delegacias, de pelotões. Estamos com o desenho de criação de novos comandos, novas companhias e um novo informe sobre um pacote de investimento. Entregamos viaturas, armamento e fortalecimento da inteligência. É movimentação deles e não posse falar por eles. Estou falando o que estou estou fazendo e farei diante da situação", falou o governador Jerônimo Rodrigues à imprensa.

Nós não vamos abrir mão do lugar da segurança pública no enfrentamento do crime organizado Jerônimo Rodrigues - Governador da Bahia

Após o fim da trégua nacional com o Comando Vermelho, o PCC assumiu o controle do tráfico de drogas em bairros da capital baiana antes dominados pela facção Tropa do A, que foi extinta. Na noite de terça-feira, 29, moradores de diferentes bairros de Salvador foram surpreendidos com uma grande queima de fogos simultânea feita por traficantes em celebração a mudança.

Em um dos vídeos publicados nas redes sociais, é possível ouvir um suposto traficante celebrando: "Sussuarana agora é PCC". A região era dominada pela facção Tropa do A, que agora foi extinta e se integrou ao PCC. Além de Sussuarana, bairros como São Marcos, Pau da Lima, Jardim Cajazeiras, Cajazeiras XI e Cosme de Farias passam a ter domínio do PCC em Salvador.