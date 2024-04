CMS: bancada da oposição deve votar a favor de projeto sobre educação | A TARDE

O líder da oposição, vereador Sílvio Humberto (PSB), garantiu que a bancada de oposição votará a favor do projeto de lei do Executivo, que trata sobre o Programa Dinheiro na Escola Soteropolitana (PDDES), enviado à Câmara Municipal de Salvador (CMS), no último dia 20 de março.

“Então, eu acho que o projeto dinheiro nas escolas não é um problema. A gente deve votar favoravelmente”, disse o parlamentar ao portal A TARDE, nesta segunda-feira, 1º.

O PDDES, inclusive, recebeu emendas da vereadora Marta Rodrigues (PT), com o intuito de aperfeiçoar a iniciativa da gestão municipal mirando mais autonomia das unidades escolares do município. A expectativa é de que a proposta siga para votação na próxima quarta-feira, 3.

Já sobre o pedido de empréstimo junto ao banco internacional, de quase R$ 600 milhões, o socialista pregou cautela no momento da análise em plenário, também previsto para quarta. De acordo com Sílvio Humberto, a proposição precisa ser detalhada antes da votação.

“Tem que ver essa questão do empréstimo, porque a todo o momento a prefeitura diz que está andando com as suas próprias pernas. Agora, nós temos que analisar com vagar para ver se de fato, o que está sendo proposto, pois, geralmente não vem tão detalhado no projeto assim. Então, vamos analisar”, ressaltou.

Além dos citados, a prefeitura também deve encaminhar à Casa Legislativa, o projeto que autoriza o reajuste dos servidores. O PL deveria ser enviado nesta segunda, mas até o momento, não chegou à CMS. Nesse sentido, Humberto aproveitou para instigar a prefeitura e cobrar o envio da matéria.

“Para votar na quarta, é preciso que a prefeitura faça o dever de casa, que é encaminhar os projetos dos servidores que tem uma questão específica, em relação aos servidores que envolve a Transalvador, que não foram concursados e que prestam relevantes serviços à prefeitura”, destacou o líder da oposição.