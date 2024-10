"Democratização da cultura", diz secretário após decisão do TRE-BA

Secretário da Cultura negou que festa tenha caráter eleitoreiro - Foto: Rafaela Araújo | AG. A TARDE

O secretário estadual da Cultura (Secult), Bruno Monteiro, usou as redes sociais neste domingo, 29, para falar sobre a decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA), que revogou a liminar que proibia a realização da primeira edição do Circuito Cultural Feira EnCena. O titular da pasta, por sua vez, refutou a tese de que a festa possuía “caráter eleitoreiro”.

"Esse é um evento promovido pelo Governo do Estado, que vem de uma série de ações que nós temos realizado aqui em Feira de Santana. Vem desde o aniversário de Feira, no ano passado, quando nós promovemos a ocupação cultural do Centro Cultural Amélio Amorim, mas também com a pré-micareta nos distritos, com a micareta”, afirmou Monteiro.

Leia mais

>> Sem show de Kannário, ambulantes mandam recado a Zé Ronaldo: "Vai tomar lapada"

>> “Em 100 dias vamos zerar filas”, diz Zé Ronaldo sobre postos de saúde

>> Zé Ronaldo quer conversar com Jerônimo e Lula sobre trem Salvador-Feira

O secretário ainda declarou que o evento é uma “democratização da cultura”. “É uma política implementada pelo Governo do Estado e o Feira EnCena é uma expressão dessa política”, acrescentou.



O evento foi suspenso na tarde de sábado, 28, após uma decisão liminar da Justiça Eleitoral de Feira de Santana, que acatou o pedido do PL, partido que integra a coligação “O amor sempre vence”, encabeçada pelo candidato a prefeito, José Ronaldo (União Brasil). Na mesma decisão, a juíza determinou o cancelamento do show do cantor Igor Kannário na cidade.

Com a decisão do TRE-BA, a apresentação do artista ficará agendada para uma nova data, conforme informou Bruno Monteiro.

“Nós estamos em contato com a produção de Kannário, porque nós queremos que ele volte à comunidade da Mangabeira e se apresente para aquele público”, disse.

Veja