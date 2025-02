“Escolha que agrada”, diz presidente do PDT sobre Ana Paula na Secult

Dirigente partidário comemorou posse da correligionária - Foto: Divulgação | Assessoria

Presidente do PDT da Bahia, deputado federal Félix Mendonça Júnior, afirmou que a nomeação da vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos (PDT), como secretária da Cultura e Turismo (Secult), deve-se a capacidade da correligionária à frente do governo Bruno Reis (União Brasil).

"Ana Paula já mostrou competência, talento e capacidade de trabalho em diversas funções exercidas na prefeitura de Salvador nos últimos anos. Agora, assume um desafio que é novo, e tenho absoluta certeza que ela, como tudo que faz na vida, vai se sair muito bem. Essa escolha do prefeito agrada, em muito, o PDT. E Ana está de parabéns", disse o dirigente partidário.

Como antecipado, Ana Paula Matos foi empossada ao cargo na manhã desta quinta-feira, 19, no Palácio Thomé de Souza. Durante o ato, a pedetista afirmou que a sua missão é unir a cultura com as áreas sociais da cidade.

"A ideia nesse novo momento é fortalecer o Salvador Capital Afro, e fortalecer o comércio do Centro Histórico. É entender o nosso patrimônio cultural e histórico. A cultura tem que estar em cada lugar dessa cidade. Sou uma pessoa apaixonada por esta terra, pelo seu povo e sei compreender o valor da história e da ancestralidade que estão aqui. Vou encarar esse desafio com muita força, honra, coragem e com muita escuta”, disse a nova secretária.

O deputado federal, que não pôde estar presente no ato, ainda se colocou à disposição para ajudar Ana Paula no novo desafio na gestão municipal.

"Em Brasília, nosso mandato estará, inclusive, à disposição para atuar na liberação de recursos federais para a Secult, uma secretaria estratégica o desenvolvimento econômico da cidade", complementou.