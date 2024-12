Jerônimo explica estudo para implantação de trem Salvador-Feira

A pesquisa para o novo modal foi proposto pela CCR — empresa concessionária do Sistema Metroviário Salvador e Lauro de Freitas (SMSL) - Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues explicou nesta segunda-feira, 16, o processo de estudo encomendado pelo Governo do Estado para a implantação de um trem regional entre Salvador e Feira de Santana. A pesquisa para o novo modal foi proposto pela CCR — empresa concessionária do Sistema Metroviário Salvador e Lauro de Freitas (SMSL) e tinha prazo de conclusão de oito meses.



Em agenda em Feira de Santana, onde entregou o novo Complexo Cultural da cidade, o chefe do Executivo falou sobre o assunto e revelou que aguarda a conclusão de outro estudo do governo federal sobre o modal para eventuais comparações e decisão sobre o assunto.

“No ano passado, quando eu assumi o governo, eu chamei a empresa CCR, que gerencia o metrô, para a gente tratar de duas frentes. Uma, foi a entrega do tramo 3, nós já entregamos. Depois, o tramo 4, que liga a Lapa, até o Campo Grande. E naquele momento ali a terceira pauta foi um estudo que eu vou avaliar um trecho, com trilhos, até Feira de Santana, Salvador-Feira. Esse estudo está encomendado, agora o governo federal também tem uma encomenda, que é bom para nós, dá para a gente confrontar os dois estudos, e assim a gente tendo esse material, acho que até meados do ano eu espero que já esteja com um estudo bem efetivo, porque vamos ter um impacto mais na frente, com a saída da ponte", disse Jerônimo.

A informação sobre o estudo foi revelada pelo Portal A TARDE pela secretária estadual Jusmari Oliveira (PSD), em entrevista em junho deste ano. De acordo com ela, a previsão era de que os estudos de viabilidade sejam concluídos em um período de seis a oito meses.



“Nós constituímos um grupo de estudos junto com o Ministério dos Transportes, que criou a Secretaria Nacional de Transportes Ferroviários. Estamos estudando ele e aquiescendo uma Manifestação de Interesse Público [MIP] da CCR”, declarou Jusmari à época.