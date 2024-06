Jerônimo Rodrigues contrata novo empréstimo de R$ 400 milhões

Este foi o primeiro empréstimo aprovado pela Alba a pedido do gestor baiano - Foto: Matheus Landim | Divulgação

O Governo do Estado da Bahia contratou um empréstimo de R$ 400 milhões junto à Caixa Econômica Federal, para utilização no âmbito do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), também com investimentos em infraestrutura viária e hidráulica, além de mobilidade urbana.



O contrato do financiamento foi assinado no dia 31 de maio deste ano, mas o governador Jerônimo Rodrigues (PT) só oficializou nesta quinta-feira, 13.



Este foi o primeiro empréstimo aprovado pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) a pedido do gestor baiano. A oficialização ocorreu no dia 24 de agosto do ano passado.

Ainda nesta semana, o governo também oficializou o empréstimo de R$ 1,6 bilhão junto ao Banco do Brasil. Conforme documento de anúncio, o valor a ser contratado junto será destinado a despesas de capital constantes do Plano Plurianual (PPA), à Lei Orçamentária Anual 2024 (LOA) e aos exercícios subsequentes do Estado.

A aprovação do empréstimo ocorreu em novembro do ano passado na Alba e tramitou em regime de urgência na Casa.

Ao todo, o governo do Estado já acumula R$ 4,1 bilhões em pedidos de créditos, que segundo o governo, serão destinados a investimentos nas áreas de infraestrutura viária, infraestrutura hídrica e mobilidade urbana, previstos no Plano Plurianual (PPA) 2024-2027.