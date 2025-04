Kiki Bispo vê candidatura de Caiado como capaz de unir a direita

Líder do governo, vereador Kiki Bispo (União Brasil) - Foto: Gabriela Araújo | Ag. A TARDE

O líder do governo na Câmara Municipal de Salvador (CMS), Kiki Bispo (União Brasil), diz que o lançamento da pré-candidatura representa uma opção do partido para o Palácio do Planalto.

“O que o União Brasil pretende com essa candidatura é dizer que temos nomes viáveis para governar o país. Não é só o grupo A ou o grupo B, então, a gente dá opções ao país de uma gama que eu acredito que a gente possa dar a nossa contribuição”, disse o vereador.

O edil ainda negou que Caiado seria candidato dele mesmo, em meio às críticas que o gestor goiano vem recebendo. “Ele é um governador muito bem avaliado. Ele consegue ter índices em todos os segmentos e sobretudo na educação, saúde e também segurança pública”.

A um ano antes do pleito, Kiki afirmou que o partido continuará “dialogando, acompanhando o cenário nacional” e mencionou a possibilidade da federação União Brasil-PP como um obstáculo para Caiado.

“É claro que tem questões futuras como a federação União Brasil e PP, ela se consolidando, é claro que teremos a partir daí um novo momento”, afirmou.

O vereador ainda diz que o governador pode alcançar a unidade da direita em prol do seu nome, após a sua participação no ato pró-anistia na Avenida Paulista, em São Paulo, com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Ontem todo mundo presenciou os principais governadores da direita reunidos. O Zema, Ratinho Júnior, Tarcísio, Caiado, junto com o Bolsonaro, eles abraçados. Isso mostra unidade, isso mostra força. Claro que o nome que quem vai dizer é o povo. [...] Isso é uma construção natural. Nós estamos ainda há mais de um ano do pleito, mas eu acredito que esse movimento é importante para o fortalecimento da democracia e sobretudo dar opções ao nosso país, escolher os nomes que não é só o mais do mesmo”, concluiu.