Lídice da Mata é reconduzida à coordenação da bancada federal da Bahia

A deputada federal Lídice da Mata (PSB) foi reconduzida à coordenação da bancada federal da Bahia no Congresso Nacional. A escolha foi feita por consenso entre os parlamentares baianos, nesta terça-feira (27), marcando a sexta vez que Lídice assume a liderança do colegiado — a primeira ocorreu em 2008, tornando-a a parlamentar que mais vezes exerceu essa função no estado.

Ao comentar a recondução, Lídice destacou que a decisão reflete tanto a confiança dos colegas quanto o contexto político atual.

“Essa recondução me honra, porque expressa a confiança da bancada. Mas também se deve a uma situação objetiva: o atraso na liberação do orçamento federal, que só começou a ser executado em maio”, afirmou.

Segundo a deputada, a manutenção da liderança visa evitar descontinuidade nos trâmites já iniciados. “Alguns colegas avaliaram que, com o ano já em andamento, seria prejudicial interromper os processos em curso. A entrada de um novo coordenador, ainda que comprometido com a continuidade, poderia atrasar o andamento das ações”, explicou.

Lídice afirmou que seguirá dedicada à condução das pautas da bancada baiana. “Espero que possamos ter sucesso na execução das emendas e na defesa dos interesses da Bahia no Congresso”, concluiu.

Presidência do PSB na Bahia

No mês passado, Lídice foi reconduzida para a presidência do PSB na Bahia. Ela foi escolhida durante a etapa estadual do Congresso da sigla, em preparação para o evento nacional que será realizado em Brasília. O encontro, realizado na sede da UPB, em Salvador, reuniu prefeitos, vereadores, ex-prefeitos, lideranças e parlamentares da legenda.

Lídice atualmente exerce o cargo de deputada federal pelo PSB-BA, com mandato até 2027. Ela foi a primeira mulher a ocupar a Prefeitura de Salvador, eleita em 1992, e também a primeira senadora da Bahia, com mandato de 2011 a 2019.

Sua trajetória política começou como líder estudantil na Universidade Federal da Bahia e inclui mandatos como vereadora, deputada federal constituinte em 1987 e deputada estadual. Ela é reconhecida por sua atuação em defesa da democracia, dos direitos sociais e da participação feminina na política brasileira.