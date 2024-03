Michelle diz ser feminina e não feminista: "Amamos vocês, homens" | A TARDE

Em Salvador onde recebee a Comenda Dois de Julho, a quem dedicou para Pessoas Com Deficiência (PCDs), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou, em evento com militantes do PL, que se considera uma mulher feminina, mas não feminista, e exaltou a figura dos homens, em evento do PL Mulher.



"A nossa política é feminina e não feminista. Nós amamos vocês, homens. Nós os abençoamos. Não estamos aqui para competir com vocês", declarou Michelle.



Em outro momento do evento, Michelle utilizou do sucesso da música de Ivete Sangalo no Carnaval para tratar de temas defendidos pela direita, como a não liberação do aborto e descriminalização das drogas.



"Precisamos macetar a legalização do aborto e legalização das drogas. Vamos macetar a ideologia de gênero e tudo que vem dessa extrema esquerda maldita", pontuou.

"Me falaram que a Bahia tem muitas mulheres esquerdistas. Não tem problema. Não têm culpa de estarem iludidas. Mas nenhuma mãe quer que o filho se envolva com o crime. Nenhuma mãe quer que um filho roube para tomar uma cervejinha. Uma vida não vale uma cervejinha".

