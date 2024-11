Muniz diz estar confiante sobre recondução à presidência da Câmara

Presidente concedeu entrevista aos jornalistas após a sessão ordinária - Foto: Gabriela Araújo | AG. A TARDE

O presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Carlos Muniz (PSDB), possui apoio da maioria dos vereadores para ser reconduzido ao posto em janeiro de 2025. Dos 43 edis eleitos, 40 já declararam que caminharão com o tucano.

Nesta quarta-feira, 30, o atual chefe do Legislativo falou sobre o assunto, mas evitou o usar o termo “unanimidade” para se referir a ampla maioria que o apoia na corrida eleitoral.

“Quando as pessoas falam em unanimidade, eu digo que toda a unanimidade é burra, e espero que tudo dê certo até o dia 2 de janeiro”, disse Muniz aos jornalistas.

Para uma eventual nova gestão, Muniz diz que, caso reeleito, continuará mantendo a mesma postura à frente da casa.

“[Será] uma gestão como a gente tem feito, ouvindo os vereadores e a própria administração. Eu não administro a casa sozinho, eu administro com os 43 vereadores. Pode ter certeza que na nossa gestão, nós ouvimos servidores, vereadores, e principalmente, a população”, afirmou.

E completou: “É por isso que nós temos um cuidado com o dinheiro público. No ano passado, devolvemos R$ 16 milhões, e neste ano, devolveremos mais ainda”.

Além de Muniz, o cargo mais alto do Legislativo deve contar com outro candidato da bancada do Psol. Nesta nova legislatura, o partido terá dois vereadores, são eles: Eliete Paraguassu e Professor Hamilton Assis.

Mesa Diretora

Além da presidência, a nova eleição na casa também alterará os cargos de 1º, 2º e 3º vice-presidentes, 1º, 2º, 3º e 4º secretários, corregedor, ouvidor e ouvidor substituto.

A composição ainda será discutida por Muniz que deve chamar os partidos para conversarem no fim do mês de novembro, como afirmou em coletiva de imprensa.

“Eu estou querendo fazer isso aqui pela proporcionalidade. Vou chamar cada partido, para que através da proporcionalidade, nós possamos fazer uma mesa em que nós temos a maior democracia possível relacionado a todos os aspectos. Principalmente, tendo sempre as mulheres na mesa, como nós tivemos aqui na minha presidência”, declarou.

A primeira vice-presidente nesta legislatura é a vereadora Cátia Rodrigues (União Brasil), contudo, devido a sua derrota eleitoral, ela não voltará ao cargo. A tendência é que o posto continue sob domínio da sigla do prefeito reeleito Bruno Reis, já que elegeu mais vereadores neste pleito.