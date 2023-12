Nikolas Ferreira pode receber título de cidadão baiano; entenda | A TARDE

O deputado estadual Leandro de Jesus (PL) apresentou na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), um projeto de resolução para conceder o título de cidadão baiano ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL). Ao justificar a homenagem, o parlamentar baiano pontuou que Nikolas é uma relevante liderança política e cristã, especialmente entre os jovens. “Por essa razão, Nikolas já participou de vários atos na Bahia, influenciando milhares de pessoas a entenderem e defenderem os princípios e valores cristãos”.

Para Leandro, Nikolas é um defensor dos valores familiares, da ética e da moral, princípios que são fundamentais para muitos membros da comunidade evangélica. “Sua atuação parlamentar tem refletido esses valores, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e harmoniosa”, acrescentou.

No documento, Leandro indicou que Nikolas Ferreira é uma referência da direita no cenário da política brasileira atual, principalmente para os jovens, tendo criado na Câmara dos Deputados a Frente Parlamentar pela Juventude.

“Como deputado federal tem atuado na defesa da democracia, dos princípios da Direita e da juventude em todo o Brasil, inclusive na Bahia”. O deputado lembrou também que Nikolas já recebeu o Título de Cidadão Camaçariense, entregue pela Câmara Municipal de Camaçari, “o que demonstra sua ligação com a Bahia e a relevância de sua atuação no estado”.

No inicio do mês, o parlamentar mineiro veio a Bahia receber o título de cidadão camaçariense, em sessão especial em alusão ao Dia da Bíblia no Teatro da Cidade do Saber de Camaçari.

O responsável pelo pedido do título de cidadão foi o vereador Manoel Filho (PDT). Na justificativa, o edil citou a participação de Nikolas na comunidade evangélica, além das suas "realizações em prol da sociedade".