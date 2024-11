Senador dá carta branca para PP definir posição na Bahia

Encontro aconteceu na noite desta quinta-feira, 14, em Brasília - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O presidente nacional do Progressista (PP), senador Ciro Nogueira (PI), deu carta branca para que o partido decida se será oposição ou governo na Bahia. O sinal verde foi dado nesta quinta-feira, 14, após o encontro entre o congressista e o deputado federal Mário Negromonte Jr., presidente da sigla no estado.

Em Brasília, o partido já segue os passos da situação e está mais alinhado ao governo no Lula (PT). Na Bahia, por sua vez, a legenda ainda enfrenta um racha. Isso porque parte do grupo, na Assembleia Legislativa(Alba), caminha com o governo Jerônimo, e outra apoia o grupo do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil).

Um dos membros que não desejam o retorno do partido à situação é o atual secretário municipal de governo (Segov), Cacá Leão, assim como o seu pai, deputado federal João Leão, pivô do rompimento da legenda com o governo, durante as eleições de 2022.

A volta do PP aos braços do governo já era dada como certa nos bastidores após as eleições municipais. As negociações entre Negromonte Jr e Jerônimo estavam em curso e podem ser concretizadas após a sinalização do piauiense.

Em vídeo publicado nas redes sociais, nesta noite, Negromonte Jr. disse a Ciro que só “tomará decisão que seja melhor para os Progressistas”.

