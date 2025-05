Vereador quer homenagear empresário que financiou sua campanha

Vereador Alexandre Aleluia (PL) - Foto: Vinicius Portugal | Ag. A TARDE

O empresário Luiz Mendonça Filho, presidente do Grupo LM, será uma das personalidades homenageadas na Câmara Municipal de Salvador (CMS). A homenagem foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da casa, e aguarda análise da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização (CFOF).

O projeto de resolução para conceder a medalha Visconde de Cairu ao empresário é de autoria do vereador Alexandre Aleluia (PL), e foi protocolada na casa legislativa no último dia 24 de abril.

Luiz Lopes Mendonça, por sua vez, foi o responsável por doar a quinta maior doação do país no mês de agosto para a campanha do vereador nas eleições de 2024. Mendonça é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, assim como Aleluia.

Para a concessão da medalha, o edil falou sobre a trajetória empresarial do homem. “Sua contribuição à cidade de Salvador vai muito além da geração de empregos e do crescimento empresarial. Ele demonstra, com sua conduta, um permanente compromisso com as liberdades individuais e com os valores fundadores de nossa ordem econômica, legitimando-se como digno merecedor da honraria que ora se propõe”.

O título ainda seguirá para análise dos demais vereadores no plenário da Casa Legislativa. Até o momento, não há data para votação.

Títulos e Honrarias

Como forma de reconhecimento à atuação destacada de pessoas ou instituições que desempenham ações em prol do crescimento e desenvolvimento da cidade. A cada legislatura, o vereador poderá figurar por quatro vezes como autor de projeto de concessão de honrarias.

Esses projetos, de acordo com o regimento, são submetidos à discussão única, com pareceres das comissões de Constituição e Justiça e Redação Final e de Finanças, Orçamento e Fiscalização, e a aprovação depende de voto favorável de, pelo menos, dois terços dos integrantes da Câmara.