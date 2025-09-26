Barroso cai no samba e canta sucessos em festa de despedida do STF

Luís Roberto Barroso deixa a presidência do STF - Foto: Yuri Salvador | UNE

Prestes a deixar a presidência do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Luís Roberto Barroso foi 'flagrado' cantando o samba 'Eu e Você Sempre', sucesso na voz do sambista Jorge Aragão, durante um jantar em sua homenagem, nesta quinta-feira, 25, em Brasília. O registro do momento descontraído circulou nas redes sociais.

Barroso aparece com uma taça na mão enquanto acompanha o grupo 'Samba Urgente'. O jantar de despedida foi organizado pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e pela Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), e contou com a presença de servidores do STF e ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O magistrado ainda cantou o samba-enredo 'É Hoje', imortalizado pela escola de samba União da Ilha, momento que também viralizou nas redes sociais.

Papel cumprido

Barroso afirmou, durante a última sessão presidida por ele, também nesta quinta-feira, 25, que cumpriu seu papel de preservar a Constituição e o Estado de Direito. Durante o governo Jair Bolsonaro (PL), o ministro protagonizou embates com o então presidente da República.

“Há complexidades e problemas nesse modelo que reserva para o STF esse papel. Porém, cabe enfatizar que com todas essas circunstâncias esse é o arranjo institucional que nos proporcionou 37 anos de democracia e estabilidade institucional”, afirmou.

A partir da próxima segunda-feira, 29, as sessões do STF serão presididas por Edson Fachin, que assume o comando da Suprema Corte.

Assista