Bolsonaristas exibem míssil inflável e pedem ataque ao Brasil

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Apoiadores do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato a Presidência da República, levaram um míssil inflável com uma mensagem pedindo que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ataque o Brasil com bombas durante um comício realizado neste domingo, 18, na Avenida Paulista, em São Paulo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram manifestantes tentando erguer o objeto, que exibia a frase “Trump nuke Brazil” – “Trump, bombardeie o Brasil”, em tradução livre.

O pedido aconteceu durante o “Bloquinho 22”, que reuniu 71,9 mil pessoas, segundo estimativa do Monitor do Debate Político da USP/Cebrap. A maioria dos participantes vestia camisas da Seleção Brasileira e carregava bandeiras com o número 22, associado à candidatura de Flávio.

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Flávio Bolsonaro discursa na Paulista

Flávio chegou à Avenida Paulista por volta das 11h15. O senador discursou por volta das 12h30, após os participantes rezarem o Pai-Nosso a pedido do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

“Faltam só sete dias para a gente livrar o Brasil do PT, e vocês verão Jair Messias Bolsonaro colocando a faixa de presidente da República no filho dele”, afirmou Flávio. O candidato também declarou que pretende se dedicar ao país e ao povo brasileiro.

Lideranças da direita participam de ato

O comício reuniu lideranças políticas da direita, entre elas o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), e os políticos Guilherme Derrite (PP-SP) e Deltan Dallagnol (Novo-PR).