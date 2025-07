Bolsonaro mentiu e assumiu paternidade do PIX; relembre

Bolsonaro afirmou ter criado o PIX - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

Centro da mais nova polêmica na relação entre Brasil e Estados Unidos, o PIX, método de pagamento eletrônico instantâneo, foi desenvolvido pelo Banco Central em 2018, durante a gestão do economista Illan Goldfajn. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no entanto, tentou ficar com a 'paternidade' da invenção.

Em 2022, quando disputou a reeleição para o Palácio do Planalto, Bolsonaro afirmou em propaganda eleitoral veiculada na televisão e redes sociais, que a criação do PIX havia ocorrido na sua gestão. Segundo o então presidente, o modelo de transferência foi uma iniciativa do seu governo para 'inovar'.

"Nós criamos em 2020. Você se lembra, né? A dificuldade para você fazer uma transferência de recursos", afirmou Bolsonaro durante um dos programas exibidos.

Quem criou o PIX?

O PIX foi desenvolvido em 2018, durante a passagem de Illan Goldfajn pelo Banco Central (BC). Na época, o presidente da República era Michel Temer (MDB), que deu lugar a Bolsonaro no Palácio do Planalto em janeiro de 2019.

O modelo de transferência instantânea foi lançado em 2020, já no governo Bolsonaro, quando Campos Neto era o presidente do BC. Questionado sobre o PIX no mesmo período, o então chefe do Executivo afirmou que não tinha conhecimento aprofundado sobre o tema.

"Não tomei conhecimento. Vou conversar esta semana com o Roberto Campos", declarou Bolsonaro.

Trump pede fim do PIX

O governo americano, em nova ofensiva ao Brasil, fez um relatório em que aponta o uso do PIX e o comércio de produtos falsificados na rua 25 de Março, um dos principais pontos de venda do país, em São Paulo, como práticas "desleais".

"O Brasil também parece se envolver em uma série de práticas desleais com relação a serviços de pagamento eletrônico, incluindo, entre outras, a promoção de seus serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo", diz parte do documento elaborado pelo Escritório do Representante do Comércio dos EUA (USTR).

Tarifaço de Trump

O presidente Donald Trump anunciou, na última semana, a taxação de 50% nos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Em uma carta divulgada, americano criticou o judiciário brasileiro, afirmando que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem sido alvo de perseguição.

“A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional”, diz Trump em trecho da carta.



Medidas para enfrentar tarifaço

O governo brasileiro estuda medidas para enfrentar a taxação de 50% nos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Uma das ideias, ainda em fase de discussão, é a aplicação da Lei da Reciprocidade Comercial, sancionada na segunda, 14.