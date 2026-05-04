Bolsonaro tem alta após cirurgia e volta para prisão domiciliar

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Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta médica nesta segunda-feira, 4, após operar o ombro direito no hospital DF Star, em Brasília, e já retornou para a prisão domiciliar. O procedimento foi realizado na última sexta-feira (1º).

Em coletiva de imprensa, a equipe médica do ex-presidente disse que ele usará uma tipoia no braço durante seis semanas e fará fisioterapia. O tratamento de Bolsonaro, que pode durar até nove meses, também consiste em alívio para dor. Na cirurgia, houve a instalação de um cateter intramuscular que realiza analgesia contínua.

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Bolsonaro passou por cirurgia de reparo artroscópico do manguito rotador no ombro direito. O procedimento foi considerado bem-sucedido pela equipe médica.

Origem da dor

As dores no ombro começaram após uma queda na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde Bolsonaro estava preso. Ele cumpre pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado.

A cirurgia foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do processo no Supremo Tribunal Federal (STF) que atendeu a um pedido da defesa, após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República.