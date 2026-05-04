MELHORAS
Bolsonaro tem alta após cirurgia e volta para prisão domiciliar
Ex-presidente realizou procedimento no ombro na última sexta-feira, 1º
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Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta médica nesta segunda-feira, 4, após operar o ombro direito no hospital DF Star, em Brasília, e já retornou para a prisão domiciliar. O procedimento foi realizado na última sexta-feira (1º).
Em coletiva de imprensa, a equipe médica do ex-presidente disse que ele usará uma tipoia no braço durante seis semanas e fará fisioterapia. O tratamento de Bolsonaro, que pode durar até nove meses, também consiste em alívio para dor. Na cirurgia, houve a instalação de um cateter intramuscular que realiza analgesia contínua.
Bolsonaro passou por cirurgia de reparo artroscópico do manguito rotador no ombro direito. O procedimento foi considerado bem-sucedido pela equipe médica.
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Origem da dor
As dores no ombro começaram após uma queda na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde Bolsonaro estava preso. Ele cumpre pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado.
A cirurgia foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do processo no Supremo Tribunal Federal (STF) que atendeu a um pedido da defesa, após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República.
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