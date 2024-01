AtlasIntel: Brasileiros reprovam ataques às sedes dos três Poderes | A TARDE

Os ataques de radicais bolsonaristas às sedes dos três Poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023, contam com a reprovação da grande maioria da população brasileira. É o que sinaliza o levantamento do instituto AtlasIntel, publicado nesta segunda-feira, 8, um ano após os atos violentos na capital federal.

Segundo a pesquisa, 74,2% dos brasileiros discordam da ação de manifestantes que invadiram o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal (STF), o Senado e a Câmara dos Deputados naquela tarde. Por outro lado, 14,6% responderam que concordam com a invasão, enquanto 11,2% disseram não saber.

Os ataques às sedes dos três Poderes são rejeitados inclusive entre aqueles que declararam voto no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2022. Discordam do ato, 58,1% dos bolsonaristas. Outros 24,9% dos eleitores do ex-mandatário ainda dizem concordar com a invasão dos prédios, enquanto 17,1% responderam não saber.

Quando perguntados se a invasão dos prédios mais importantes da República foi justificada, 59% dos entrevistados responderam que o ato foi completamente injustificado. Os demais se dividiram entre parcialmente justificada (15%) e totalmente justificada (13,6%). Não sabem, 12,4%.

Nesse quesito, os eleitores de Bolsonaro se mostraram divididos. Enquanto 28,9% dos bolsonaristas disseram que os ataques foram completamente injustificados, 32,2% avaliam como parcialmente justificados. Para 18,5%, os atos foram totalmente justificados. Não sabem, 20,4%.

A rejeição aos atos por parte dos brasileiros se reflete em outros dados, como o reconhecimento nos ataques de um risco à democracia e o desejo de punição a Bolsonaro devido à sua responsabilidade na destruição causada naquele 8 de janeiro. Os bolsonaristas, por outro lado, se veem justificados, pois não acreditam no resultado eleitoral de 2022.

A AtlasIntel entrevistou 1.200 eleitores brasileiros entre os dias 7 e 8 de janeiro de 2024. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.