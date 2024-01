Bolsonarista que montou bomba em Brasília terá caminhonete devolvida | A TARDE

Condenado a 9 anos e 8 meses de prisão pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) por tentativa de atentado em Brasília, no ano passado, o bolsonarista George Washington terá sua caminhonete devolvida.

A decisão foi tomada em 9 de novembro pela mesma Corte que o condenou, segundo a coluna Grande Angular, do portal Metrópoles. Além da caminhonete Mitsubishi L200 Triton modelo 2022/2023, também serão restituídos um notebook e dois celulares.

No entanto, as armas apreendidas no momento da prisão de George Washington permanecerão em posse da União. O bolsonarista saiu do Pará até Brasília para realizar um atentado com bomba em Brasília. Insatisfeito com o resultado da eleição presidencial, em que Lula (PT) saiu vencedor, o bolsonarista tinha como objetivo instalar o caos na capital federal.