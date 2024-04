Delegado da Polícia Civil desviou foco da investigação, diz PF | A TARDE

Um dos presos neste domingo, 24, como mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL), Rivaldo Barbosa, assumiu o controle da Polícia Civil do Rio de Janeiro para desviar o foco das investigações sobre a morte da parlamentar. As informações foram reveladas pelo diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, durante coletiva de imprensa, nesta tarde.

“Já antes do crime havia uma relação indevida deste que era chefe da Delegacia de homicídios e depois chefe de polícia para desviar o foco da investigação daqueles que são os verdadeiros comandantes do crime. Então, essa era a atuação desta pessoa”, contou Rodrigues.

Rivaldo Barbosa foi empossado para o cargo de chefe da PC no dia 13 de março de 2018, um dia antes do assassinato da vereadora e do seu motorista Anderson Gomes.

A nomeação de Rivaldo, que chefiava a Delegacia de Homicídios, foi por convite do então Interventor Federal do Rio, o General Walter Braga Netto, que foi ministro da Defesa e da Casa Civil, além de candidato a vice-presidente na chapa com Jair Bolsonaro (PL).

