Janones é acusado de fazer parte de esquema com shows sem licitação | A TARDE

Segundo deputado federal mais votado de Minas Gerais, com 238.967 votos, André Janones (Avante-MG) é acusado de fazer parte de um esquema com shows milionários, sem licitação, no município de Ituiutaba, seu reduto eleitoral. Gusttavo Lima, Jorge & Mateus, DJ Alok, Zezé Di Camargo & Luciano e Simone foram algumas das atrações.

A acusação foi feita feita por Fabrício Ferreira de Oliveira, mesmo assessor que deu informações para a Polícia Federal sobre uma outra suspeita contra Janones, que envolve a subtração do salários dos assessores para pagar despesas pessoais, o que também é chamado de rachadinha.

Em quatro anos, Janones teria enviado diversas emendas para Ituiutaba, que totalizaram R$ 58,4 milhões. O dinheiro, segundo o assessor, ajudou a promover os shows na cidade, que tem como prefeita uma ex-assessora e ex-namorada do deputado, Leandra Guedes (Avante). Com informações da coluna de Paulo Cappelli, do portal Metrópoles.

O Conselho de Ética da Câmara Federal recebeu, no último dia 7, a representação que pede a cassação de Janones por conta da acusação de rachadinha, que surgiu após a revelação de áudios. O gabinete do deputado não atende o telefone.