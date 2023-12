Lewandowski é preferido de Lula para suceder Dino em ministério | A TARDE

Um dos três cotados para assumir o lugar de Flávio Dino no Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski é o nome favorito de Lula (PT), segundo a coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo.



O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) seria o nome ideal para assumir a pasta, segundo o petista, porque teria mais facilidade em estabelecer uma relação institucional com as cortes superiores e "mudaria o tom do ministério", levando-se em consideração, segundo a coluna, que Dino é enxergado como "debochado".

Também são cotados como sucessor de Dino o senador Jaques Wagner (PT) e a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

Dino deixará a pasta porque foi indicado por Lula para a vaga de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal (STF).