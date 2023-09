Lula chega a Nova York para assembleia da ONU e reunião com Biden

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou na noite deste sábado, 16, em Nova York, após participar, em Cuba, da reunião de líderes do G77+China, grupo que reúne países em desenvolvimento e a China.



Na cidade americana, o presidente brasileiro participará da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), onde discursará, e de reunião com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em um hotel.

No discurso na ONU, Lula deverá apresentar “linhas principais da sua política externa”, enquanto no encontro com Biden o presidente brasileiro deverá dar origem ao lançamento de uma iniciativa global, que ainda não foi divulgada.