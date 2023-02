Lula pode ampliar desoneração de combustíveis por mais alguns meses

Prevista para chegar ao fim nesta terça-feira, 28, a desoneração da gasolina e do álcool pode ter seu tempo ampliado. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), se encontraram para discutir o assunto no último sábado, 25.

Preocupado em colocar a desoneração como solução para a alta dos combustíveis a longo prazo, Haddad teria concordado que a ampliação do prazo por mais alguns meses poderia ser interessante. O "meio-termo" entre manter a desoneração, mas "não por muito tempo", foi a solução do momento encontrada em diálogo entre Lula e Haddad, segundo a colunista Andréia Sadi, do portal G1.

A longo prazo, a ideia do governo é ganhar tempo para encontrar um meio de baixar o preço dos combustíveis de outra forma, a exemplo da mudança na política de preços da Petrobras. Sem a manutenção da desoneração, o preço do litro da gasolina poderia aumentar R$ 0,69, enquanto o litro do álcool poderia subir R$ 0,24.