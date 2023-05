Presidente do BC é cobrado por empresários sobre taxa de juros

Durante um almoço na residência oficial da Presidência do Senado, nesta terça-feira, 23, onde estavam presentes políticos e empresários, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, recebeu cobranças para reduzir a taxa de juros. Em resposta, ele pediu paciência e afirmou que estão sendo criadas condições para a diminuição das taxas, mas não mencionou um prazo específico.

Estavam presentes no encontro, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT).

Dentre os presentes também estavam empresários renomados, como o presidente da Fiesp, Josué Gomes de Almeida, Flávio Rocha do Grupo Riachuelo, Benjamin Steinbruch da CSN e Isaac Sidney, presidente da Febraban, entre outros.

Segundo o colunista Valdo Cruz, do G1, todos concordaram que, com a taxa de juros nesse nível de 13,75%, é mais lucrativo aplicar dinheiro no mercado financeiro do que investir no setor produtivo atualmente.