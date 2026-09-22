Bruno Reis reage a escândalo de Rueda com ex de Jair Renan Bolsonaro

Siga o A TARDE no Google

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), afirmou que pretende conversar com o presidente nacional da legenda e candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, Antônio Rueda, após a polêmica na qual o dirigente se envolveu com a influenciadora Luana Dellevedove, ex de Jair Renan Bolsonaro, "filho 04" do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O político aparece de cueca em vídeos gravados em um quarto de hotel em São Paulo, nos quais Luana faz acusações de agressão e violência psicológica contra Rueda, que é casado com Flor Rueda.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Acusações de agressão e violência psicólogica

Nas gravações, Luana filma Rueda enquanto ele se veste e tenta deixar o quarto. Em um dos trechos, ela mostra manchas avermelhadas no lençol, que afirma serem de sangue, e atribui a situação a uma suposta agressão. Em outro momento, a influenciadora segura Rueda pela roupa enquanto afirma que chamará a polícia.

Luana também afirma, durante os vídeos, que estaria há mais de um ano submetida a episódios de violência psicológica e faz acusações relacionadas à vida conjugal do presidente nacional do União Brasil.

"Que a verdade prevaleça"

Bruno, que cumpriu agenda na manhã desta terça-feira, 22, em Salvador, afirmou ter tido conhecimento do caso por meio da imprensa, mas disse que pretende ter uma conversa com o correligionário.

"Vi agora de manhã, quando estava vindo pra cá, que a pessoa teria admitido que foi montagem. Eu não acompanhei com detalhes, não tive oportunidade de conversar com o presidente Rueda para saber quais são as verdades dos fatos. Espero que a verdade prevaleça.

Influenciadora confirma montagem

Após a repercussão do caso, Luana Dellevedove afirmou, ao DCM, que os vídeos seriam uma “montagem” e as informações sobre Antonio Rueda seriam inverídicas.