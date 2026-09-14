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TRANSPORTE DE SALVADOR

Bruno Reis cobra liberação de R$ 95 milhões para comprar 184 amarelinhos

Prefeito afirmou pode assumir custo da compra caso governo federal não autorize recursos

Ane Catarine e Edvaldo Sales
Por Ane Catarine e Edvaldo Sales
| Atualizada em
Ônibus amarelinho
Ônibus amarelinho - Foto: Flávia Ataíde | Ascom Semob
Eleições 2026

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), afirmou nesta segunda-feira, 14, que espera que o governo federal autorize a Caixa Econômica Federal a liberar um empréstimo de R$ 95 milhões para a compra de 184 novos micro-ônibus, os “amarelinhos”, destinados ao Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC).

Caso o recurso não seja liberado em breve, Bruno afirmou que a Prefeitura de Salvador vai bancar a compra dos veículos.

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“Não é possível que até nisso vamos ter dificuldade. A Prefeitura de Salvador vai pagar pelo amarelinho novo, o que eles precisam é liberar. Se não liberarem, não tem problema. A prefeitura compra e um dia eles liberam”, afirmou o prefeito.

Segundo Bruno, a expectativa é que os novos micro-ônibus cheguem à capital baiana até o fim do ano.

“A expectativa é agora no mês de setembro concluir a licitação e no início de outubro contratar. Esses ônibus levam, em média, dois meses para serem produzidos. Até o fim do ano, os ônibus estarão aí”, completou.

O prefeito de Salvador, Bruno Reis
O prefeito de Salvador, Bruno Reis - Foto: Betto Jr./ Secom | Divulgação

As declarações foram feitas durante uma conversa com a imprensa no evento de lançamento do Edital Wanda Chase de Fomento à Cultura, à Arte e à Memória, no Rooftop da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), no Comércio.

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A licitação para renovar a frota do STEC e adquirir os 184 micro-ônibus, equipados com ar-condicionado, teve a abertura das propostas prevista inicialmente para 6 de agosto.

A compra, no entanto, foi suspensa enquanto a Prefeitura aguarda a liberação da operação de crédito de R$ 95 milhões pela Caixa Econômica Federal.

Diante da demora, o secretário de Mobilidade de Salvador (Semob), Pablo Souza, informou que assinou um parecer técnico para solicitar à Procuradoria-Geral do Município (PGM) a adoção de medidas judiciais.

A intenção é obter uma liminar que obrigue o governo federal a liberar a operação de crédito para a compra dos veículos.

Segundo o secretário, o valor já foi aprovado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e aguarda há mais de 200 dias a homologação pelo Ministério das Cidades.

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Bruno Reis ônibus amarelinhos Salvador

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