HOME > POLÍTICA
INGRATIDÃO?

Caetano diz que PT ajudou a eleger Coronel e ironiza: “Sai um e vem 10”

Prefeito de Camaçari comentou saída do senador do grupo governista

Ane Catarine e Yuri Abreu

Por Ane Catarine e Yuri Abreu

06/02/2026 - 11:28 h

Prefeito de Camaçari, Luiz Caetano, relembrou esforço do grupo para senador
Prefeito de Camaçari, Luiz Caetano, relembrou esforço do grupo para senador -

O prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), negou nesta sexta-feira, 6, que o grupo governista tenha excluído o senador Angelo Coronel (PSD-BA). Segundo o petista, a base sempre deu apoio ao pessedista e teve papel decisivo na eleição dele como senador na chapa do então governador da Bahia, Rui Costa (PT), em 2018.

“Me lembro que, na campanha de Coronel, Rui chegou para mim e disse que a gente precisava dar um plus, porque ele não saía de 6%. Naquela época, fomos para cima. Até Wagner, que também estava disputando, ajudou na campanha dele. Conseguimos elegê-lo”, afirmou.

O chefe do Executivo municipal afirmou que Coronel não ficaria sem espaço político, mas avaliou que o senador foi “impaciente” ao deixar o grupo. “Na política não tem espaço vazio, sai um e vem dez”, concluiu.

Leia Também:

Jerônimo faz reunião com lideranças após rompimento de Coronel
Otto e Coronel ficam em lados opostos em posse de Rotondano no TJ-BA
Bruno exclui Nilo e deixa Coronel como peça-chave para chapa
Jerônimo admite ruptura de Coronel, mas prega união da base

Chapa puro-sangue: o que diz o prefeito

O ex-Secretário de Relações Institucionais (Serin) do governo defendeu ainda a entrada do atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, na chapa majoritária do governador Jerônimo Rodrigues (PT) para as eleições deste ano, ocupando o espaço que Coronel pretendia manter.

O senador queria disputar a reeleição ao lado de Wagner, mas, após a definição de Rui na chapa, rompeu com o grupo.

“Coronel sempre teve o espaço dele dentro do governo, mas este é um momento de ajuste para enfrentar a campanha. É importante estarmos com a chapa fortalecida. A ida de Rui e de Wagner para o Senado consolida ainda mais a eleição de Jerônimo no primeiro turno”, defendeu o prefeito.

x