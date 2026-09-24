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POLÍTICA

Caetano Veloso e Paula Lavigne recebem Alckmin em gesto de apoio a Lula

Candidato à reeleição na chapa de Lula conversou com artistas e produtores sobre setores da cultura

Luan Julião
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Vice-presidente participou de reunião com Caetano, Paula Lavigne, Walter Salles, Guel Arraes e Renata Almeida Magalhães
Vice-presidente participou de reunião com Caetano, Paula Lavigne, Walter Salles, Guel Arraes e Renata Almeida Magalhães - Foto: Reprodução / Redes Sociais
Eleições 2026

O encontro entre o vice-presidente Geraldo Alckmin e nomes de destaque da cultura brasileira aconteceu na casa de Caetano Veloso e Paula Lavigne. Candidato à reeleição na chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin participou de uma conversa sobre diferentes áreas do setor cultural.

Cinema, audiovisual, teledramaturgia, teatro e streaming estiveram entre os temas discutidos durante a reunião, descrita como descontraída.

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Além de Caetano e Paula Lavigne, participaram do encontro os cineastas Walter Salles e Guel Arraes e a produtora Renata Almeida Magalhães, presidente da Academia Brasileira de Cinema.

A reunião também foi marcada por um gesto simbólico de apoio de representantes da cultura brasileira à candidatura de Alckmin. Ao final do encontro, o vice-presidente presenteou Caetano Veloso e Paula Lavigne com meias estampadas de lula com chuchu.

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Tags

caetano veloso cultura brasileira Geraldo Alckmin

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