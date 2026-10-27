Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

REPERCUTIU

Caetano Veloso vai à Justiça contra Lucas Pavanato e exige R$ 50 mil

Cantor baiano quer retratação e indenização após ser chamado “vagabundo”

Edvaldo Sales
Por
Segundo Caetano, as declarações são falsas e atacam sua honra e reputação
Segundo Caetano, as declarações são falsas e atacam sua honra e reputação - Foto: Divulgação
Eleições 2026

O cantor Caetano Veloso entrou na Justiça contra o recém-eleito deputado federal por São Paulo Lucas Pavanato (PL) e o jornalista Thiago Asmar, o “Pilhado”. O processo foi motivado por um vídeo publicado em 19 de outubro, em que os dois criticam artistas “de esquerda” por não se manifestarem sobre as queimadas na Amazônia.

Caetano e Gilberto Gil são chamados de “vagabundos” na gravação. Os dois também afirmam que os cantores ganham dinheiro com a Lei Rouanet.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Segundo Caetano, as declarações são falsas e atacam sua honra e reputação.

Leia Também:

POLÍTICA

Caetano Veloso e Paula Lavigne recebem Alckmin em gesto de apoio a Lula
Caetano Veloso e Paula Lavigne recebem Alckmin em gesto de apoio a Lula imagem

BRASIL

Caetano Veloso ganha R$ 140 mil após ser chamado de “pedófilo” na TV
Caetano Veloso ganha R$ 140 mil após ser chamado de “pedófilo” na TV imagem

CULTURA

JAM no MAM celebra 27 anos com tributo instrumental a Caetano Veloso
JAM no MAM celebra 27 anos com tributo instrumental a Caetano Veloso imagem

Repercussão nas redes sociais

O vídeo foi publicado em parceria nos perfis de Pavanato e Pilhado. A gravação teve cerca de 288 mil curtidas e 33 mil compartilhamentos em menos de 24 horas. A publicação já foi retirada do ar.

Caetano Veloso quer que os dois publiquem vídeos de retratação nas mesmas contas, com destaque semelhante ao da gravação original.

Além disso, o artista pede R$ 50 mil de indenização por danos morais, segundo a coluna Ancelmo Gois, do O Globo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

caetano veloso Lucas Pavanato

Relacionadas

Mais lidas