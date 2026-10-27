Caetano Veloso vai à Justiça contra Lucas Pavanato e exige R$ 50 mil

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O cantor Caetano Veloso entrou na Justiça contra o recém-eleito deputado federal por São Paulo Lucas Pavanato (PL) e o jornalista Thiago Asmar, o “Pilhado”. O processo foi motivado por um vídeo publicado em 19 de outubro, em que os dois criticam artistas “de esquerda” por não se manifestarem sobre as queimadas na Amazônia.

Caetano e Gilberto Gil são chamados de “vagabundos” na gravação. Os dois também afirmam que os cantores ganham dinheiro com a Lei Rouanet.

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Segundo Caetano, as declarações são falsas e atacam sua honra e reputação.

Repercussão nas redes sociais

O vídeo foi publicado em parceria nos perfis de Pavanato e Pilhado. A gravação teve cerca de 288 mil curtidas e 33 mil compartilhamentos em menos de 24 horas. A publicação já foi retirada do ar.

Caetano Veloso quer que os dois publiquem vídeos de retratação nas mesmas contas, com destaque semelhante ao da gravação original.

Além disso, o artista pede R$ 50 mil de indenização por danos morais, segundo a coluna Ancelmo Gois, do O Globo.