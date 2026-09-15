Caetano Veloso ganha R$ 140 mil após ser chamado de “pedófilo” na TV

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Uma condenação judicial determinou que a TV Alterosa, de Minas Gerais, e dois apresentadores paguem R$ 140 mil a Caetano Veloso por declarações feitas contra o cantor em um programa exibido em 2017.

Durante a edição do “TV Verdade”, os comunicadores fizeram uma série de acusações e ofensas contra o artista. Entre os termos utilizados estavam “pedófilo”, “estuprador” e “vagabundo”. Os apresentadores também disseram que Caetano deveria estar preso.

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A decisão foi divulgada pelo jornal O Globo e estabelece, além da indenização, a aplicação de correção monetária e juros de 1% ao mês.

Acusações envolveram Lei Rouanet

Os ataques exibidos no programa também abordaram a relação de Caetano Veloso com o financiamento à cultura.

O cantor foi acusado de utilizar recursos da Lei Rouanet e de “vampirar o povo”. As declarações foram incluídas no processo que resultou na condenação da emissora e dos dois apresentadores.

Esposa de Caetano também foi citada

Paula Lavigne, empresária e esposa do artista, também foi mencionada durante a atração. Ela foi alvo de expressões ofensivas feitas pelos comunicadores.

Com a decisão, a Justiça responsabilizou a TV Alterosa e os apresentadores pelo conteúdo exibido. O pagamento de R$ 140 mil a Caetano deverá seguir as condições determinadas no processo.