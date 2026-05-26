Caso Marielle: Moraes mantém prisão de condenados pelo assassinato

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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, manteve na segunda-feira, 25, as prisões preventivas dos condenados por envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, crime ocorrido em 2018.

Com a decisão, seguem presos preventivamente o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), Domingos Brazão; o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa; o major reformado da Polícia Militar, Ronald Paulo Alves Pereira; e o ex-assessor de Domingos Brazão, Robson Calixto Fonseca.

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Já o deputado cassado Chiquinho Brazão continua em prisão domiciliar por questões de saúde.

Condenação e penas

Em fevereiro de 2025, a Primeira Turma do STF condenou todos os envolvidos no assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes.

Segundo a investigação, os irmãos Brazão foram apontados como mandantes do crime a partir da delação do ex-policial militar Ronnie Lessa, executor confesso do atentado.

Domingos Brazão e Chiquinho Brazão pegaram 76 anos e 3 meses de prisão. Rivaldo Barbosa, por sua vez, foi condenado a 18 anos por corrupção passiva e obstrução à Justiça.

Ronald Paulo Alves Pereira pegou 56 anos, enquanto Robson Calixto foi condenado a 9 anos por organização criminosa.

Como ainda cabem recursos, as penas não começaram a ser cumpridas.

Por que Moraes manteve as prisões?

Na decisão, Alexandre de Moraes afirmou que não surgiram fatos novos capazes de justificar a revogação das prisões preventivas.

“Não houve nenhum fato superveniente que alterasse a situação processual analisada pela Primeira Turma no momento do julgamento da ação penal”, escreveu o ministro.