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JULGAMENTO

Caso Master: MPF decide se há elementos para investigar Paulo Gonet

Conselho analisa nesta sexta, 25, mensagens extraídos do celular de Daniel Vorcaro

Ane Catarine
Por
O procurador-geral da República, Paulo Gonet
O procurador-geral da República, Paulo Gonet - Foto: Gustavo Moreno/STF
Eleições 2026

O Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF) analisa nesta sexta-feira, 25, se há elementos suficientes para abrir uma investigação sobre a atuação do procurador-geral da República, Paulo Gonet, nas apurações relacionadas ao Banco Master.

O procedimento foi aberto após a divulgação de mensagens extraídas pela Polícia Federal (PF) do celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro que citam o procurador-geral.

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Na sessão, os conselheiros vão analisar as mensagens, fotos e demais elementos reunidos no procedimento para decidir se há indícios de possíveis irregularidades que justifiquem uma investigação formal.

Como será a sessão?

Gonet, que normalmente preside o Conselho, não participará da análise nem da votação por ser diretamente envolvido no caso.

A sessão será conduzida pelo vice-presidente do colegiado, Nicolao Dino.

Nicolao abrirá os trabalhos e passará a palavra ao relator, o subprocurador-geral da República Francisco Sanseverino.

Ele apresentará um resumo do caso, as acusações e os argumentos apresentados por Gonet em sua defesa. Em seguida, dará seu parecer e apresentará o voto.

Depois, os demais conselheiros votarão sobre a abertura ou não da investigação.

Ao todo, nove conselheiros votarão no caso e a decisão será tomada por maioria absoluta.

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Quais podem ser os resultados?

  • Arquivamento: se o Conselho entender que não há elementos suficientes para justificar uma investigação.
  • Abertura de investigação: o colegiado poderá determinar a designação de um subprocurador-geral da República para conduzir a apuração.
  • Afastamento de Gonet: caso a investigação seja aberta, o Conselho também poderá decidir sobre o afastamento do procurador-geral dos procedimentos relacionados ao Banco Master.
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Banco MAster Daniel Vorcaro Paulo Gonet

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