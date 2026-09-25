JULGAMENTO
Caso Master: MPF decide se há elementos para investigar Paulo Gonet
Conselho analisa nesta sexta, 25, mensagens extraídos do celular de Daniel Vorcaro
O Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF) analisa nesta sexta-feira, 25, se há elementos suficientes para abrir uma investigação sobre a atuação do procurador-geral da República, Paulo Gonet, nas apurações relacionadas ao Banco Master.
O procedimento foi aberto após a divulgação de mensagens extraídas pela Polícia Federal (PF) do celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro que citam o procurador-geral.
Na sessão, os conselheiros vão analisar as mensagens, fotos e demais elementos reunidos no procedimento para decidir se há indícios de possíveis irregularidades que justifiquem uma investigação formal.
Como será a sessão?
Gonet, que normalmente preside o Conselho, não participará da análise nem da votação por ser diretamente envolvido no caso.
A sessão será conduzida pelo vice-presidente do colegiado, Nicolao Dino.
Nicolao abrirá os trabalhos e passará a palavra ao relator, o subprocurador-geral da República Francisco Sanseverino.
Ele apresentará um resumo do caso, as acusações e os argumentos apresentados por Gonet em sua defesa. Em seguida, dará seu parecer e apresentará o voto.
Depois, os demais conselheiros votarão sobre a abertura ou não da investigação.
Ao todo, nove conselheiros votarão no caso e a decisão será tomada por maioria absoluta.
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Quais podem ser os resultados?
- Arquivamento: se o Conselho entender que não há elementos suficientes para justificar uma investigação.
- Abertura de investigação: o colegiado poderá determinar a designação de um subprocurador-geral da República para conduzir a apuração.
- Afastamento de Gonet: caso a investigação seja aberta, o Conselho também poderá decidir sobre o afastamento do procurador-geral dos procedimentos relacionados ao Banco Master.