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CRISE

Caso Master: relator vota contra investigar Paulo Gonet

Francisco Sanseverino também defendeu que procurador-geral não é suspeito nos processos

Ane Catarine
Por
O subprocurador-geral da República Francisco Sanseverino
O subprocurador-geral da República Francisco Sanseverino - Foto: Leobark Rodrigues/MPF
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O subprocurador-geral da República Francisco Sanseverino votou nesta sexta-feira, 25, contra a abertura de uma investigação sobre a atuação do procurador-geral da República, Paulo Gonet, nos processos ligados ao Banco Master e sobre a suposta proximidade dele com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Sanseverino é o relator do processo, que está em análise no Conselho Superior do Ministério Público Federal.

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Além de rejeitar a abertura da investigação, ele também votou contra os pedidos para declarar Paulo Gonet impedido ou suspeito de atuar no caso relacionado ao Banco Master.

Ao analisar o pedido de investigação, Sanseverino afirmou que não existem, neste momento, indícios mínimos que justifiquem a abertura de uma apuração contra Gonet.

“Voto pelo indeferimento do pedido de designação de subprocurador-geral da República para conhecer a documentação antes mencionada. É necessário existir elementos mínimos de materialidade de autoria dos fatos", afirmou.

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Quais podem ser os resultados do julgamento?

  • Arquivamento: se o Conselho entender que não há elementos suficientes para justificar uma investigação.
  • Abertura de investigação: o colegiado poderá determinar a designação de um subprocurador-geral da República para conduzir a apuração.
  • Afastamento de Gonet: caso a investigação seja aberta, o Conselho também poderá decidir sobre o afastamento do procurador-geral dos procedimentos relacionados ao Banco Master.
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Banco MAster Daniel Vorcaro Paulo Gonet

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