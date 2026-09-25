CRISE
Caso Master: relator vota contra investigar Paulo Gonet
Francisco Sanseverino também defendeu que procurador-geral não é suspeito nos processos
O subprocurador-geral da República Francisco Sanseverino votou nesta sexta-feira, 25, contra a abertura de uma investigação sobre a atuação do procurador-geral da República, Paulo Gonet, nos processos ligados ao Banco Master e sobre a suposta proximidade dele com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.
Sanseverino é o relator do processo, que está em análise no Conselho Superior do Ministério Público Federal.
Além de rejeitar a abertura da investigação, ele também votou contra os pedidos para declarar Paulo Gonet impedido ou suspeito de atuar no caso relacionado ao Banco Master.
Ao analisar o pedido de investigação, Sanseverino afirmou que não existem, neste momento, indícios mínimos que justifiquem a abertura de uma apuração contra Gonet.
“Voto pelo indeferimento do pedido de designação de subprocurador-geral da República para conhecer a documentação antes mencionada. É necessário existir elementos mínimos de materialidade de autoria dos fatos", afirmou.
Leia Também:
Quais podem ser os resultados do julgamento?
- Arquivamento: se o Conselho entender que não há elementos suficientes para justificar uma investigação.
- Abertura de investigação: o colegiado poderá determinar a designação de um subprocurador-geral da República para conduzir a apuração.
- Afastamento de Gonet: caso a investigação seja aberta, o Conselho também poderá decidir sobre o afastamento do procurador-geral dos procedimentos relacionados ao Banco Master.