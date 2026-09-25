Caso Master: relator vota contra investigar Paulo Gonet

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O subprocurador-geral da República Francisco Sanseverino votou nesta sexta-feira, 25, contra a abertura de uma investigação sobre a atuação do procurador-geral da República, Paulo Gonet, nos processos ligados ao Banco Master e sobre a suposta proximidade dele com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Sanseverino é o relator do processo, que está em análise no Conselho Superior do Ministério Público Federal.

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Além de rejeitar a abertura da investigação, ele também votou contra os pedidos para declarar Paulo Gonet impedido ou suspeito de atuar no caso relacionado ao Banco Master.

Ao analisar o pedido de investigação, Sanseverino afirmou que não existem, neste momento, indícios mínimos que justifiquem a abertura de uma apuração contra Gonet.

“Voto pelo indeferimento do pedido de designação de subprocurador-geral da República para conhecer a documentação antes mencionada. É necessário existir elementos mínimos de materialidade de autoria dos fatos", afirmou.

Quais podem ser os resultados do julgamento?