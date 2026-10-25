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ELEIÇÕES 2026

Cédula de papel no 2º turno? Jerônimo Rodrigues cita regra em caso de falha

Governador afirmou que há protocolos de contingência para garantir a votação no estado

Rodrigo Tardio
Por
Governador Jerônimo Rodrigues (PT) durante coletiva de imprensa após vitória
Governador Jerônimo Rodrigues (PT) durante coletiva de imprensa após vitória - Foto: Reprodução | Flickr Jerônimo Rodrigues
Eleições 2026

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou que a votação em cédula de papel pode ser uma alternativa em caso de problemas durante o segundo turno das eleições presidenciais neste domingo, 25. A declaração foi feita durante participação na transmissão especial do canal A TARDE Play.

“Dentro deste contexto de hoje, a decisão pode ser para quem não conseguiu, o voto poder ser em papel”, declarou Jerônimo, ao comentar o tempo de espera de cinco a dez minutos por orientações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) diante de eventuais falhas operacionais.

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Durante a transmissão, o governador também detalhou a estrutura montada pelo Executivo baiano para acompanhar o andamento da votação. Segundo ele, uma Coordenação de Governo foi organizada para monitorar, em tempo real, a situação nas zonas eleitorais do estado.

Jerônimo explicou que, diante de imprevistos, a adoção de medidas depende das orientações da Justiça Eleitoral e dos protocolos estabelecidos para cada situação.

Governo prepara plano de contingência

O governador afirmou que a gestão estadual elaborou um plano de contingência para lidar com possíveis problemas na infraestrutura dos locais de votação, incluindo interrupções no fornecimento de energia elétrica.

“Caso faltar energia, ou algo assim, se tem um plano B para garantir a condução do pleito”, disse.

As urnas eletrônicas possuem baterias internas que permitem o funcionamento mesmo quando há falta de energia elétrica. Se uma urna apresentar defeito que impeça a continuidade da votação, a Justiça Eleitoral pode substituí-la por um equipamento de reserva.

Votação em papel é medida excepcional

A utilização de cédulas de papel é uma alternativa prevista nos procedimentos eleitorais para situações excepcionais, quando não é possível manter a votação eletrônica. A adoção desse recurso, porém, depende das regras e das determinações da Justiça Eleitoral.

Eleitores que enfrentarem problemas ou tiverem dúvidas sobre o funcionamento das seções podem buscar orientações junto ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) ou ao TSE.

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