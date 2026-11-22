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O número de partidos políticos registrados no Brasil caiu de 35 para 24 desde 2018, quando a chamada cláusula de barreira entrou em vigor.

A regra estabelece uma votação mínima para que as legendas tenham acesso ao Fundo Partidário e ao tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão, incentivando movimentos de fusão, incorporação e formação de federações.

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Porém, a quantidade de siglas pode diminuir ainda mais. O Cidadania e o Progressistas discutem uma possível incorporação, enquanto PSB e PDT oficializaram a formação de uma nova federação.

As articulações ocorrem após o resultado das eleições de 2026, quando apenas 16 partidos cumpriram os requisitos da cláusula, individualmente ou por meio de federações.

O levantamento foi realizado pelo portal Poder360, com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



Partidos buscam alternativas para cumprir a regra

Entre as legendas que não atingiram a votação mínima está o PDT. Na última quarta-feira, 18, o partido anunciou a formação de uma federação com o PSB. A possível adesão de Solidariedade, PRD e Avante, que também negociavam com o PDT, ainda não foi definida.

As novas composições, contudo, precisam ser formalizadas e receber o aval do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Desde 2018, quatro legendas passaram por processos de fusão, modalidade em que dois ou mais partidos se unem para formar uma nova sigla. Outros cinco foram incorporados por agremiações já existentes e deixaram de existir.

No mesmo período, o TSE aprovou a criação de dois partidos: a Unidade Popular, em 2019, e o Missão, em 2025.

Brasil tem cinco federações partidárias

Atualmente, o país conta com cinco federações partidárias, que reúnem 11 siglas. Nesse modelo, os partidos mantêm seus registros próprios, mas precisam atuar de forma conjunta durante toda a legislatura, tanto no Congresso Nacional quanto nas assembleias legislativas.

As federações em vigor são:

Federação Brasil da Esperança (2022) : PT, PV e PCdoB;

: PT, PV e PCdoB; Federação União Progressista (2026) : PP e União Brasil;

: PP e União Brasil; Federação Renovação Solidária (2025) : PRD e Solidariedade;

: PRD e Solidariedade; Federação PSDB Cidadania (2022) : PSDB e Cidadania;

: PSDB e Cidadania; Federação PSOL Rede (2022) : PSOL e Rede.

Como funciona a cláusula de desempenho

A cláusula de desempenho condiciona o acesso ao Fundo Partidário e ao tempo de propaganda no rádio e na televisão ao resultado das eleições para a Câmara dos Deputados. Para cumprir a regra, os partidos precisam atingir um percentual mínimo de votos válidos ou eleger uma quantidade determinada de deputados federais.

Os dois critérios exigem que o desempenho tenha distribuição nacional, evitando que a votação fique concentrada em poucos estados. Os percentuais e o número mínimo de parlamentares aumentam progressivamente a cada eleição.

Em 2026, as legendas precisaram cumprir pelo menos um dos seguintes requisitos:

Obter 2,5% dos votos válidos nacionais para deputado federal , com no mínimo 1,5% em pelo menos nove unidades da Federação;

, com no mínimo 1,5% em pelo menos nove unidades da Federação; Eleger 13 deputados federais distribuídos por pelo menos nove unidades da Federação.

Exigências serão maiores em 2030

A cláusula de desempenho ficará mais rígida nas eleições de 2030. Para manter o acesso aos recursos do Fundo Partidário e à propaganda eleitoral, os partidos precisarão alcançar pelo menos 3% dos votos válidos nacionais, com um mínimo de 2% em pelo menos nove unidades da Federação.

A outra possibilidade será eleger 15 deputados federais, também distribuídos por pelo menos nove unidades da Federação.