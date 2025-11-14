Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RISCO

Com prejuízo bilionário, Correios planejam demissão em massa

Estatal corre contra o tempo para conseguir empréstimo de R$ 10 bilhões

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

14/11/2025 - 7:23 h
Correios enfrentam crise financeira.
Correios enfrentam crise financeira. -

Os próximos dias serão cruciais para os Correios. A estatal corre contra o tempo para levantar ao menos R$ 10 bilhões em 15 dias para equilibrar as contas e recuperar a capacidade operacional para conseguir se salvar de um cenário que pode se tornar ainda mais catastrófico.

Leia Também:

Ex-gerente dos Correios é condenado por forjar assaltos e desviar R$
Encomendas que somem nos Correios: como agir e buscar indenização
Novo presidente dos Correios toma posse nesta sexta

A expectativa da direção da empresa estatal, segundo O Globo, é obter o valor via empréstimo, com garantia da União, até o fim do mês.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O montante corresponde à metade dos R$ 20 bilhões que a estatal almejava inicialmente, mas ela foi forçada a rever a estratégia diante do alto custo cobrado pelos bancos na primeira rodada de negociações da empresa comandada por Emmanoel Rondon.

Demissão em massa

A chegada do empréstimo também é fundamental para colocar de pé as iniciativas de saneamento das despesas dos Correios. O principal foco é a redução de gastos com pessoal. A ideia é propor um Programa de Demissão Voluntária (PDV) para alcançar 10 mil funcionários. Isso, porém, tem um custo.

No último PDV, de um público potencial de 8 mil funcionários que manifestou interesse em se desligar da empresa, apenas 3,6 mil fizeram a adesão.

A avaliação na atual direção da empresa é que, desta vez, será necessário oferecer condições para chegar à meta de 10 mil desligamentos. A ideia é convencer esses trabalhadores de que será vantajoso deixar a empresa com o PDV. A meta é reduzir a folha salarial em R$ 2 bilhões por ano.

A empresa registrou um prejuízo acumulado de R$ 4,3 bilhões em 2025. Apenas no segundo trimestre, entre abril e junho, o resultado negativo atingiu R$ 2,6 bilhões, quase cinco vezes o registrado em igual período do ano anterior, de R$ 553,1 milhões. Além disso, o prejuízo mensal do caixa tem ficado em torno de R$ 750 milhões.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

correios demissão voluntária empréstimo prejuízo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Correios enfrentam crise financeira.
Play

Veja a primeira foto de Bolsonaro após prisão preventiva na sede da PF

Correios enfrentam crise financeira.
Play

Video: Bolsonaro explica como danificou tornozeleira eletrônica

Correios enfrentam crise financeira.
Play

Câmara abre votação de projeto que promete acabar com CV e PCC

Correios enfrentam crise financeira.
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

x